Аномально потеплеет в Прикамье: ожидается мощный вынос тропического воздуха

«Более интенсивные оттепели в начале и конце недели, а в середине ожидается небольшое похолодание. В отличие от предшествующего периода ноября, не прогнозируется избытка осадков, кроме самых северных территорий Пермского края», — сообщил сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По его словам, к первой продолжительной оттепели на этой неделе приведет вынос теплого воздуха с Северной Атлантики. А 21 ноября прогнозируется мощный вынос тропического воздуха из района Черного моря, который может растянуться до середины третьей декады ноября.
В начале недели 18 и 19 ноября температура воздуха на большей части Прикамья ожидается в диапазоне 0…+2°С. В среду, 20 ноября, температура воздуха в течение суток будет около нуля. В четверг чуть похолодает — до −1…-3°С, причем на севере региона возможно кратковременное понижение температуры до −10°С из-за вторжения арктического воздуха.
15 ноября температура воздуха сохранится на уровне 0…-3°С, исключением станет северо-запад Пермского края, где потеплеет до +2°С.
В выходные прогнозируется сильная оттепель — до +2…+4°С.
«Что касается осадков, то их количество в центральных и южных округах прогнозируется меньше нормы (5−8 мм за неделю), а в северных — выше (20−30 мм, в горах на северо-востоке еще больше). Осадки будут выпадать в разных фазах: мокрый снег, дождь и морось, высока вероятность гололеда», — добавил Шихов.