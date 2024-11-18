Аномально потеплеет в Прикамье: ожидается мощный вынос тропического воздуха

«Что касается осадков, то их количество в центральных и южных округах прогнозируется меньше нормы (5−8 мм за неделю), а в северных — выше (20−30 мм, в горах на северо-востоке еще больше). Осадки будут выпадать в разных фазах: мокрый снег, дождь и морось, высока вероятность гололеда», — добавил Шихов.