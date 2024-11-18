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Аномально потеплеет в Прикамье: ожидается мощный вынос тропического воздуха

ПЕРМЬ, 18 ноября, ФедералПресс. На этой неделе в Прикамье продолжится аномально теплый период. Причем он может оказаться весьма длительным. Погода в ближайшие дни на юге края будет теплее нормы на 6−8 градусов. Это приведет к сильным оттепелям.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Более интенсивные оттепели в начале и конце недели, а в середине ожидается небольшое похолодание. В отличие от предшествующего периода ноября, не прогнозируется избытка осадков, кроме самых северных территорий Пермского края», — сообщил сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По его словам, к первой продолжительной оттепели на этой неделе приведет вынос теплого воздуха с Северной Атлантики. А 21 ноября прогнозируется мощный вынос тропического воздуха из района Черного моря, который может растянуться до середины третьей декады ноября.

В начале недели 18 и 19 ноября температура воздуха на большей части Прикамья ожидается в диапазоне 0…+2°С. В среду, 20 ноября, температура воздуха в течение суток будет около нуля. В четверг чуть похолодает — до −1…-3°С, причем на севере региона возможно кратковременное понижение температуры до −10°С из-за вторжения арктического воздуха.

15 ноября температура воздуха сохранится на уровне 0…-3°С, исключением станет северо-запад Пермского края, где потеплеет до +2°С.

В выходные прогнозируется сильная оттепель — до +2…+4°С.

«Что касается осадков, то их количество в центральных и южных округах прогнозируется меньше нормы (5−8 мм за неделю), а в северных — выше (20−30 мм, в горах на северо-востоке еще больше). Осадки будут выпадать в разных фазах: мокрый снег, дождь и морось, высока вероятность гололеда», — добавил Шихов.