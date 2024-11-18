Плотинку в Екатеринбурге перекрыли для строительства ледового городка

Строители закрыли проходы по обеим лестницам через сквер со стороны проспекта Ленина, с двух сторон перекрыт переход в плотине. «Впрочем, кажется, переход можно оставить открытым, выставив на территории сквера выгородку в сторону лестницы к памятнику основателям города. Иначе много дискомфорта горожанам и туристам на длительное время», — отметил Дмитрий Москвин. Он также поддержал идею переноса ледового городка в сквер с площади 1905 года, так как «надо хотя бы разок попробовать оживить это место зимой».