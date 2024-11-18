В МАИ разработали умный комплекс для контроля производства полых деталей

«Перед нами стояла задача автоматизировать контроль полых цилиндрических деталей вращения. Параметры для измерения были достаточно простые: внешние и внутренние диаметры, биение, длина детали и ряд других. Основные трудности состояли в том, что существующие на рынке устройства не подходили по размерам для внутреннего измерения таких деталей, а особенности поверхности деталей, приводили к тому, что при внешних измерениях стандартные оптические датчики работали некорректно. Из-за этого контроль деталей такого типа производился на предприятии вручную, причем измерение каждого из 18 параметров требовало особых инструментов, каждый из которых нуждался в ежесуточной поверке, а в работе помимо контролера было занято еще двое рабочих», — заявил один из разработчиков, младший научный сотрудник МАИ Максим Коробков, чьи слова приводятся в сообщении.