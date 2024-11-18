В МАИ разработали умный комплекс для контроля производства полых деталей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Разработчики Московского авиационного института (МАИ) и Серовского механического завода создали и внедрили в производство умный измерительный комплекс, который позволяет в автоматическом режиме контролировать 18 параметров полых цилиндрических деталей вращения. Разработка помогает в два раза ускорить и сделать более точным контроль производства таких деталей, например, в автомобилестроении, сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.
«Перед нами стояла задача автоматизировать контроль полых цилиндрических деталей вращения. Параметры для измерения были достаточно простые: внешние и внутренние диаметры, биение, длина детали и ряд других. Основные трудности состояли в том, что существующие на рынке устройства не подходили по размерам для внутреннего измерения таких деталей, а особенности поверхности деталей, приводили к тому, что при внешних измерениях стандартные оптические датчики работали некорректно. Из-за этого контроль деталей такого типа производился на предприятии вручную, причем измерение каждого из 18 параметров требовало особых инструментов, каждый из которых нуждался в ежесуточной поверке, а в работе помимо контролера было занято еще двое рабочих», — заявил один из разработчиков, младший научный сотрудник МАИ Максим Коробков, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отмечают в вузе, рост нагрузки на промышленное производство в России ставит на повестку дня необходимость все большей автоматизации процессов. Не исключение — промежуточный и выходной контроль деталей. Однако контроль далеко не всех типов деталей удается автоматизировать. Все это делает контроль сильно зависимым от человеческого фактора. Кроме того, ручные измерения недостаточно точны и не приводят к созданию истории результатов контроля и, соответственно, к исследованиям для оптимизации производства.
Автоматический комплекс был разработан и изготовлен специалистами научно-исследовательского отдела кафедры «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ совместно с инженерами Серовского механического завода. В МАИ разработали программное обеспечение, а заводчане — механическую часть. На сегодняшний день аналогов автоматической системы для такого типа деталей в России не существует.
«Важной особенностью разработанного комплекса является то, что он непосредственно интегрирован в производство, работает в производственном цехе, а не в лабораторных условиях, как обычные контрольно-измерительные машины. Опытная эксплуатация на Серовском механическом заводе показала, что комплекс позволяет в два раза сократить время на измерение одной детали, а себестоимость контроля одной детали уменьшилась в четыре раза. Эффективность может быть еще больше увеличена, если один оператор будет контролировать сразу несколько комплексов», — уточнили в вузе.
В будущем году разработчики планируют изготовить малую партию аппаратов (от 3 до 5 штук), выполненных уже на базе отечественных микроконтроллеров «Амур», а также роботизировать установку, чтобы полностью исключить из процесса измерения человека. В перспективе установку можно использовать для контроля параметров валов в автомобилестроении, рассказали в МАИ.