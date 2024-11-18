В районе Перово построили два дома по программе реновации

Отмечается, что дом на 1-й Владимирской улице — односекционное здание с подземным паркингом на 39 машино-мест. В нем предусмотрено 108 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан. Здание на 3-й Владимирской улице — пятисекционный жилой дом переменной этажности на 346 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных горожан. В нем оборудован подземный паркинг на 85 машино-мест.