В районе Перово построили два дома по программе реновации

«В новостройках на 1-й и 3-й Владимирских улицах предусмотрено 454 квартиры общей площадью около 27 тысяч кв. м. Девять квартир предназначены для проживания маломобильных горожан. Жильцы обоих домов смогут пользоваться подземными и плоскостными парковками. Новостройки находятся в пешей доступности от станции метро “Перово” Калининской линии», — приводит пресс-служба слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Отмечается, что дом на 1-й Владимирской улице — односекционное здание с подземным паркингом на 39 машино-мест. В нем предусмотрено 108 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан. Здание на 3-й Владимирской улице — пятисекционный жилой дом переменной этажности на 346 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных горожан. В нем оборудован подземный паркинг на 85 машино-мест.
Фасады зданий оснащены корзинами для кондиционеров, входные группы выполнены с витражным остеклением. На первых этажах разместятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы сообщил, что в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включены 22 новые площадки.