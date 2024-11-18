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С 1 декабря в Ростове начнут работу елочные базары

В этом году ростовчане и гости города смогут приобрести ели, сосны, пихты на 30 площадках.

Источник: Freepik

Это елочные базары на:

— ул. Добровольского, 20;

— ул. Московская, 50а;

— ул. Московская, 52а;

— ул. Добровольского, 30;

— пр. Ворошиловский, 105;

— пл. Ленина;

— пр. Михаила Нагибина, 19;

— ул. Таганрогская, 116;

— пл. Карла Маркса;

— ул. 2-я Краснодарская, 159;

— ул. 2-я Краснодарская — Аллея Роз;

— ул. Зорге, 39;

— ул. Зорге — пр. Стачки;

— пр. Коммунистический, 27;

— пр-кт Коммунистический, 27б;

— пр. Коммунистический, 42;

— ул. Маршала Жукова, 36/5;

— пр-кт Стачки, 231;

— пр. Ленина, 127;

— ул. Волкова, 2;

— ул. Фурмановская, 150;

— ул. Волкова/пр. Космонавтов;

— пл. Рабочая, 1;

— ул. М. Горького, 159.

Так и новогодние ярмарки на:

— ул. Фурмановской, 150;

— ул. Волкова/пр. Космонавтов;

— пл. Карла Маркса;

— пл. Рабочей.

Купить зеленую красавицу можно будет и в крупных гипермаркетах, и торговых центрах.

— Мы, в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность, — подчеркнул глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.