С 1 декабря в Ростове начнут работу елочные базары

— Мы, в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность, — подчеркнул глава Администрации города Алексей Логвиненко.