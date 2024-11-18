С 1 декабря в Ростове начнут работу елочные базары

Это елочные базары на:
— ул. Добровольского, 20;
— ул. Московская, 50а;
— ул. Московская, 52а;
— ул. Добровольского, 30;
— пр. Ворошиловский, 105;
— пл. Ленина;
— пр. Михаила Нагибина, 19;
— ул. Таганрогская, 116;
— пл. Карла Маркса;
— ул. 2-я Краснодарская, 159;
— ул. 2-я Краснодарская — Аллея Роз;
— ул. Зорге, 39;
— ул. Зорге — пр. Стачки;
— пр. Коммунистический, 27;
— пр-кт Коммунистический, 27б;
— пр. Коммунистический, 42;
— ул. Маршала Жукова, 36/5;
— пр-кт Стачки, 231;
— пр. Ленина, 127;
— ул. Волкова, 2;
— ул. Фурмановская, 150;
— ул. Волкова/пр. Космонавтов;
— пл. Рабочая, 1;
— ул. М. Горького, 159.
Так и новогодние ярмарки на:
— ул. Фурмановской, 150;
— ул. Волкова/пр. Космонавтов;
— пл. Карла Маркса;
— пл. Рабочей.
Купить зеленую красавицу можно будет и в крупных гипермаркетах, и торговых центрах.
— Мы, в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность, — подчеркнул глава Администрации города Алексей Логвиненко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.