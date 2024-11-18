ХК «Молот» подписал контракт с защитником Александром Шурыгиным

По обоюдному согласию хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с нападающим Данилом Пятиным. За пермскую команду 25-летний форвард провел два матча, в которых не набрал баллов за результативностью, а показатель полезности составил «-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
При этом «Молот» подписал контракт с 27-летним защитником Александром Шурыгиным. Он является воспитанником челябинской школы хоккея. В разные годы спортсмен играл в составе «Металлурга», «Стальных Лисов», а также в рамках МХЛ играл за хоккейные клубы «Динамо СПб», «Спутник» и «Белые Медведи».
В рамках OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги Александр Шурыгин выступал в составе «Челмета», «Звезды», «Рубина», «Динамо СПб», «Тамбова», «Ижстали». Всего он провел 267 матчей, в которых набрал 44 балла за результативность при показателе полезности «-2». Текущий сезон защитник начинал в составе ХК «Челны». По итогам 14 матчей он набрал четыре очка при показателе полезности «+1».