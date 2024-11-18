ХК «Молот» подписал контракт с защитником Александром Шурыгиным

В рамках OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги Александр Шурыгин выступал в составе «Челмета», «Звезды», «Рубина», «Динамо СПб», «Тамбова», «Ижстали». Всего он провел 267 матчей, в которых набрал 44 балла за результативность при показателе полезности «-2». Текущий сезон защитник начинал в составе ХК «Челны». По итогам 14 матчей он набрал четыре очка при показателе полезности «+1».