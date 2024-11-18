В Омской области охотинспектор спас хищную птицу

Инспектор БУ «Управления по охране животного мира» Алексей Вижовитов спас канюка, который запутался в веревке. Охотинспектор освободил дикую птицу и вернул её обратно в среду обитания.
«Как инспектор и охотовед, я регулярно оказываю помощь тем, кто нуждается в нашей защите. Каждый из нас может принести огромную пользу, просто проявляя заботу и внимание к окружающей природе», — поделился мужчина, спасший птицу.
Случай произошел в октябре в Крутинском районе. Как сообщили в пресс-службе Управления по охране животного мира Омской области, этот случай показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение дикой природы.
«За каждым деревом и кустом скрывается жизнь, которая нуждается в нашем внимании. Мы можем сделать многое, чтобы сохранить биоразнообразие нашего региона», — прокомментировал свой поступок Алексей.
Справка: Канюк — хищная птица, внешне очень похожая на ястреба. Название передает особенность птицы, так как ее крик напоминает плач. Именно от название птицы сложилось слово «канючить», или плакать.