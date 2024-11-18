Маммографы снова работают в поликлинике Хабаровска

В Хабаровске после вмешательства прокуратуры восстановлено использование маммографов в городской поликлинике. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Индустриальном районе прокуратура провела проверку в КГБУЗ «11 городская поликлиника» после публикаций о проблемах с маммографами. В 2022 году в учреждение были поставлены два аппарата для диагностики, однако вскоре выяснилось, что они не соответствуют необходимым стандартам.
«Поликлиника приостановила услуги по маммографии, и жители района были вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
После проверки прокуратура внесла представления производителю и поставщику оборудования. В настоящее время нарушения устранены, маммографы введены в эксплуатацию. Оказание медицинской помощи возобновлено.