Маммографы снова работают в поликлинике Хабаровска

В Индустриальном районе прокуратура провела проверку в КГБУЗ «11 городская поликлиника» после публикаций о проблемах с маммографами. В 2022 году в учреждение были поставлены два аппарата для диагностики, однако вскоре выяснилось, что они не соответствуют необходимым стандартам.