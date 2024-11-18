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Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в гостевом матче КХЛ со счетом 0:3

Минское «Динамо» со счетом 0:3 уступило «Куньлуню» в гостевом матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли китайскому клубу «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:3. Матч прошел на арене «Мытищи», где базируется китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Авторами заброшенных в ворота белорусов шайб стали Колин Кэмпбелл (39-я минута), Томаш Юрчо (42), а также Тайлер Граовац (58).

Таким образом, минский клуб «Динамо» упустил возможность подняться в турнирной таблице Западной конференции сразу на несколько ступеней. Теперь «Динамо» с 30 очками занимает там восьмую, «Куньлунь» ее замыкает, в активе китайцев 21 балл.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко напомнил народу Латвии о готовности белорусов простить и проявить понимание (тут про это).