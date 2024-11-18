Прощание с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым пройдет в Петербурге 21 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал «Дьявол на пуантах», посвященный балету.
— Церемония начнется в 12:00 часов в белом фойе театра. Отпевание состоится в 14:00 часов в Никольском соборе, похороны — на Смоленском кладбище, — говорится в сообщении.
О смерти солиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Ему было 39 лет.
— Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта.
SPB.KP.RU рассказывал, что тело Шклярова обнаружили под окнами его квартиры на Васильевском острове. По предварительной версии, мужчина вышел на балкон подышать, но сорвался вниз. В последнее время он жаловался на боли в бедре, ему должны были сделать операцию сегодня, 18 ноября.