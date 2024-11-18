Прощание с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым пройдет в Петербурге 21 ноября

SPB.KP.RU рассказывал, что тело Шклярова обнаружили под окнами его квартиры на Васильевском острове. По предварительной версии, мужчина вышел на балкон подышать, но сорвался вниз. В последнее время он жаловался на боли в бедре, ему должны были сделать операцию сегодня, 18 ноября.