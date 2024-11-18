В Таганроге 18 и 19 ноября часть улиц останется без света

В Таганроге на новой рабочей неделе, с 18 по 22 ноября, пройдут плановые отключения электричества. Об этом жителей приморского города в своем телеграм-канале предупредила глава городской администрации Светлана Камбулова.
В понедельник, 18 ноября, с 09:00 до 17:00 без света останется 25-й переулок 1−21, 24-й переулок 2−20, 23-й переулок 2−10, 22-й переулок 2−10, 21-й переулок 2−10, ул. Евминенко 1−15, ул. Октябрьская 56−72, ул. Торговая 2−20.
Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 17:00 без электричества придется посидеть Итальянскому переулку 81−128, ул. Энгельса 29−79, ул. Шевченко 51−153, ул. К. Либкнехта 48−64, переулку Спускному 2−10, 1-я Линии 197−220, 17-ому Квартальному 1−20, 13-ому Квартальному 1−12, 14-ому Квартальному 1−12, 15-ому Квартальному 1−12, 16-ому Квартальному 1−12.