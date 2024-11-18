Студенты-медики рассказали о своих страхах и низкой зарплате в Новосибирске

Захар, студент 3-го курса, первый раз столкнулся с трупом уже на второй неделе обучения. Вначале он был очень напуган и даже хотел выйти из комнаты. Но потом, по мере того как он узнавал всё больше о человеческом теле, страх стал уходить. Он понял, что это просто часть обучения, необходимая для того, чтобы стать врачом. Иван рассказал, как медику избавиться от страха и отвращения при контактах с телами.