Студенты-медики рассказали о своих страхах и низкой зарплате в Новосибирске

Медицина — это не просто профессия, это призвание. И путь к нему тернист, но для тех, кто готов преодолеть трудности, он может стать этапом самореализации и помощи людям. Прежде чем ступить на этот путь, важно понять, что ждёт абитуриента в мединституте. Студенты-медики из Новосибирска рассказали Om1.ru Новосибирск о трудностях при обучении, психологических испытаниях и преподавателях-сексистах.
«Женщина не может стать хорошим хирургом»
Елизавета, студентка 3-го курса, отметила, что учёба в меде — это совершенно другой уровень сложности.
«Информация, изученная в школе по биологии и химии, мало чем поможет. Нужно научиться планировать своё время, так как учебы будет очень много», — отметила девушка.
Сложности заключаются не только в учёбе.
Елизавета подчеркнула, что важна коммуникабельность, поскольку общаться придётся не только с преподавателями и одногруппниками, но и с пациентами в больнице. Студентка отметила необходимость избавиться от синдрома отличника, добавив, что в медицине любая оценка, кроме двойки, считается хорошей. При этом тройка соответствует 71% в тесте.
Медику важно не бояться пациентов и не брезговать никакими медицинскими манипуляциями. Даже если раньше не приходилось что-либо делать, нужно быть готовым попробовать и не бояться смотреть на то, что может показаться неприятным другим, отметила другая студентка 3-го курса Татьяна.
Елизавета также предупреждает о том, что в медицинском мире есть и другие препятствия. Иногда можно столкнуться с негативным отношением к женщинам-врачам.
«Есть преподаватели, которые считают, что студенты сейчас учатся намного хуже, чем они в своё время. Поэтому это сказывается на отношении к нам, и оно порой несправедливое. Есть преподаватели, которые считают, что женщина не может стать хорошим хирургом. И поэтому относятся к девушкам хуже и говорят, что они будут плохими специалистами», — рассказала будущий врач.
«Тело — это уже не человек»: как студенты избавляются от страхов
Иван, студент 2-го курса, уверяет, что если ловить момент для отдыха, планировать время и учиться заранее, то выспаться можно.
«Бессонные ночи, конечно, будут. Считаю, харизма решает. И договориться можно проще, и отвечать на вопросы преподавателя проще, и поговорить. Врач должен быть весёлым. Не нужно напрягаться и перегружать себя, нужно уметь отдыхать. Это тоже важно», — отметил Иван.
Он также советует готовиться к дополнительной подготовке на сессии, потому что на первом курсе снова сдают химию и биологию после ЕГЭ.
Захар, студент 3-го курса, первый раз столкнулся с трупом уже на второй неделе обучения. Вначале он был очень напуган и даже хотел выйти из комнаты. Но потом, по мере того как он узнавал всё больше о человеческом теле, страх стал уходить. Он понял, что это просто часть обучения, необходимая для того, чтобы стать врачом. Иван рассказал, как медику избавиться от страха и отвращения при контактах с телами.
«Тело и тело, это уже не человек. К этому нужно так подходить. Влажные препараты — точно такое же отношение. Тут следует настроить себя, может получиться не сразу, но в конце концов привыкнешь», — рассказал Иван.
От списывания и шпаргалок придётся отказаться
Сандан, студент 2-го курса, рекомендует не упускать возможности узнать что-то новое во время практики в медицинских организациях, но и не рваться на всё подряд.
«Проще говоря, нужно знать меру. Не до всего допустят студентов младших курсов (операции, манипуляции и так далее), но поинтересоваться никто не запрещает», — говорит Сандан.
В процессе обучения он рекомендует отказаться от «трюков» (списывания, шпаргалок) и работать на понимание, а не на заучивание.
«Знания из прошлых дисциплин всегда находят отклик в будущих. Знание и понимание предмета помогут в будущем, а нечестно заработанный зачёт и “зазубренный” материал будут давать последствия. Но надо быть готовым к тоннам материала и возможной депрессии или апатии на почве неудач», — отметил студент.
Захар, студент 3-го курса лечебного дела, также подчеркнул, что важно не заучивать материал, а понимать его.
«Знания получить трудно, но самое главное — это не заучивать, а понимать. Я часто наблюдал картину, когда человек заучивал анатомию на “5”, а на физиологии и биохимии заваливался, потому что нужно думать уже пространно и абстрактно», — рассказывает Захар.
При этом нужно быть готовым к тому, что пары будут длиться с утра до вечера.
«Нужно готовиться к учёбе с 9 до 17, а объём материала к семинарам намного превосходит школьные уроки. Стресс и волнение будут присутствовать всегда на первых двух курсах: экзамены, коллоквиумы и семинары», — рассказал Захар.
Захар рассказывает, что учёба в лабораторном корпусе требует дополнительного времени на поездки. Он советует учитывать это при планировании дня, особенно тем, кто не живёт в общежитии или рядом с вузом.
«Зарплата — просто кошмар»
Ирина, студентка 4-го курса, рассказала о зарплатах в медицинской сфере. Она отмечает, что зарплата среднего медицинского персонала невысокая.
«За ставку, то есть за определенное количество отработанных часов в месяц, в среднем платят около 25 тысяч рублей. Но эта зарплата — просто кошмар», — говорит она.
Студентка добавила, что в областной больнице зарплата может быть выше.
«Сейчас ставка может доходить до 32 тысяч рублей, ещё выше зарплата может быть в отделениях с тяжёлыми условиями работы, например, в реанимации или экстренной хирургии. Там зарплата может доходить до 40 и даже 50 тысяч рублей, но это уже не на ставку, а сверхурочные», — рассказывает Ирина.
Врач, медсестра или фармацевт — это не просто профессии, это огромная ответственность перед людьми. Для работы в медицине нужны особые качества. Во-первых, важна пунктуальность. Важно приходить на работу вовремя, соблюдать график приёма и не заставлять пациентов ждать. Во-вторых, необходимо быть этичным. Это означает быть вежливым и уважительным к пациентам, несмотря на их характер и настроение. Пациенты часто бывают нервными, но врач должен сохранять спокойствие и профессионализм. В-третьих, нужна стрессоустойчивость. Работа в медицине — это постоянное общение с людьми и непредсказуемые ситуации. Нужно уметь сохранять спокойствие в любой ситуации, отметила Ирина.