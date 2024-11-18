На Матисовом острове в Петербурге установили нового ангела Романа Шустрова

Роман Шустров в 1980-х годах учился в рисовальных классах Академии художеств им. И. Е. Репина и был одним из вдохновителей движения авторских кукол в городе, его также волновала судьба Матисова, который он мечтал превратить в Город мастеров и где могли бы совместно работать представители разных творческих профессий.