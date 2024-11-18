На Матисовом острове в Петербурге установили нового ангела Романа Шустрова

В минувшее воскресенье, 17 ноября, на берегу реки Пряжки в Петербурге установили бронзовую фигурку маленького ангела с ветряком. Она появилась в память о скульпторе Романе Шустрове, умершем в 2020 году — во время пандемии коронавируса.
Как сообщили в Музее петербургских ангелов, деньги собрали почитатели таланта скульптора. А волонтёры экокультурного проекта «Остров роз» в партнёрстве с Музеем установили его на скамье на набережной Пряжки напротив отеля «Матисов домик» — там, где любил гулять Роман Шустров.
Установка маленькой трогательной скульптуры стала настоящим праздником для жителей Коломны — на церемонию пришло много людей, для них пели воспитанники детской консерватории и выступали ученики театральной студии.
Напомним, сейчас в Петербурге установлены три ангела работы Романа Шустрова. Он родился в Ленинграде 1959 году и широкую известность получил как автор мини-скульптуры «Петербургский ангел», которая появилась на скамейке Измайловского сада в 2012 году.
Роман Шустров в 1980-х годах учился в рисовальных классах Академии художеств им. И. Е. Репина и был одним из вдохновителей движения авторских кукол в городе, его также волновала судьба Матисова, который он мечтал превратить в Город мастеров и где могли бы совместно работать представители разных творческих профессий.
Пандемия прервала жизнь художника, однако с прошлого года на острове начали появляться мастерские художников, ремесленников и театральных коллективов.
Ангел с ветряком появился здесь благодаря неравнодушным петербуржцам — после большого благотворительного концерта «Музыка ангелов» с участием солистов Мариинского театра, нескольких хоровых коллективов и «Мисс Мира» Оксаны Фёдоровой, организованного инициатором установки — солисткой Мариинки Анной-Марией Матис, откликнулось столько людей, что собранных денег хватило не только на скульптуру, но и уличные скамьи и урны для благоустройства «Острова роз».
Как рассказали в Музее петербургских ангелов, над образом ангела с ветряком Роман Шустров трудился в последние дни своей жизни, но доделать фигурку не успел. Ветрячка доработали художники бронзовой мастерской, с которой художник общался много лет.
Сам волонтёрский проект «Остров роз» существует с 2022 года, и за это время горожане высадили на Матисовом острове свыше 500 именных семейных роз. Аллея роз, где теперь можно посидеть рядом с ангелом, создана подопечными благотворительного фонда «Помощь детям».
О том, как возникла идея острова с розами, spb.aif.ru рассказала инициатор эко-культурного проекта «Остров роз», солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис.