В Башкирии организация заплатит 15 миллионов рублей за вред недрам

Как информировал «Башинформ», по поручению Главы Башкортостана в республике продолжается системная работа межведомственной комиссии по недропользованию, благодаря которой удалось найти решение многих застарелых проблем в данной отрасли. Особое внимание уделяется регионам Зауралья, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Деятельность комиссии стала ответом на запросы жителей территорий, где велась добыча полезных ископаемых. Людей не устраивало, что добывающие компании превращают в выжженную землю их родные места, перекапывая поля, где раньше пасли скот, лишая его пастбищ и кормовой базы. К этому добавлялись шум техники, пыль, загрязненные воды и загубленная зелень. Комиссия стала добиваться от недобросовестных недропользователей компенсаций за нанесенный природе вред, рекультивации нарушенных участков, восстановления нарушенного природного баланса.