Движение по улице Ленсовета в Московском районе ограничат до следующей пятницы

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, на период с 18 по 22 ноября проезд для водителей окажется затруднен на участке от Авиационной улицы до улицы Фрунзе.
Также в Московском районе в связи с производством работ по реконструкции канализационной сети до 21 ноября перекрыто движение транспорта по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом.
Помимо этого, в той же локации до 24 ноября действуют дорожные ограничения при движении по Московскому проспекту — от Лиговского проспекта до Черниговской улицы.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на острове Котлин в Кронштадтском районе Петербурга завершена реконструкция двух основных магистралей — Кронштадтского шоссе и Цитательской дороги. Об окончании ремонтных работ сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.