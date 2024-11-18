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Движение по улице Ленсовета в Московском районе ограничат до следующей пятницы

В Московском районе Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ на улице Ленсовета.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, на период с 18 по 22 ноября проезд для водителей окажется затруднен на участке от Авиационной улицы до улицы Фрунзе.

Также в Московском районе в связи с производством работ по реконструкции канализационной сети до 21 ноября перекрыто движение транспорта по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом.

Помимо этого, в той же локации до 24 ноября действуют дорожные ограничения при движении по Московскому проспекту — от Лиговского проспекта до Черниговской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на острове Котлин в Кронштадтском районе Петербурга завершена реконструкция двух основных магистралей — Кронштадтского шоссе и Цитательской дороги. Об окончании ремонтных работ сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.