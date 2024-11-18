В Омской области построили огромный дачный дом

При этом в регионе строились и огромные, по мнению автора, дачные дома. Так, самым большим в 2024 году стал дом площадью 482,4 кв. м, его возвели в деревне Зеленое Поле Омского района. Еще один дом, несколько меньше, построен в поселке Омском, его площадь составила 422 кв. м.