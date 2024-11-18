В Омской области построили огромный дачный дом

Как оказалось, с начала года омичи возвели на своих садовых участках 1 210 дачных домов, превысив прошлогодний показатель в 1,9 раза и поставив рекорд.
При этом в регионе строились и огромные, по мнению автора, дачные дома. Так, самым большим в 2024 году стал дом площадью 482,4 кв. м, его возвели в деревне Зеленое Поле Омского района. Еще один дом, несколько меньше, построен в поселке Омском, его площадь составила 422 кв. м.
В целом же средняя площадь садового жилого дома составила в Омске 73,7 кв. м; а в районах — 107,3 кв. м. Площадь от 100 до 200 «квадратов» в регионе имеют 308 домов, а больше 200 кв. м — только 44 дома.