На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге завершают монтаж купола

На будущей станции метро «Юго-Западная» завершают сборку каркаса стеклянного купола внутреннего атриума. Фотографии работ на куполе будущей станции Красносельско-Калининской («коричневой», шестой) линии петербургского метрополитена показал Telegram-канал «Подземник».
По информации сетевого издания, там уже наносят резиновый уплотнитель, а затем на треугольные ячейки будут наложены стёкла.
Напомним, «Юго-Западную» строят с 2015 года и планировали завершить её строительство в конце этого года, однако затем запуск станции перенесли на следующий. В данный момент точные сроки её открытия неизвестны.
Наземный вестибюль станции собираются разместить на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова, на момент открытия она будет конечной станцией первой очереди строительства Красносельско-Калининской линии.