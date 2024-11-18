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На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге завершают монтаж купола

«Юго-Западную» строят с 2015 года и планировали запустить в конце этого года, однако затем перенесли на следующий.

Источник: Telegram-канал «Подземник»

На будущей станции метро «Юго-Западная» завершают сборку каркаса стеклянного купола внутреннего атриума. Фотографии работ на куполе будущей станции Красносельско-Калининской («коричневой», шестой) линии петербургского метрополитена показал Telegram-канал «Подземник».

По информации сетевого издания, там уже наносят резиновый уплотнитель, а затем на треугольные ячейки будут наложены стёкла.

Напомним, «Юго-Западную» строят с 2015 года и планировали завершить её строительство в конце этого года, однако затем запуск станции перенесли на следующий. В данный момент точные сроки её открытия неизвестны.

Наземный вестибюль станции собираются разместить на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова, на момент открытия она будет конечной станцией первой очереди строительства Красносельско-Калининской линии.

строительство
метро