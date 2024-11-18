Стало известно, как украсят Краснодар к Новому году

19-метровая ель появится перед зданием краевой администрации, еще семь 15-метровых новогодних елок установят на пересечение улиц Красных Партизан и им. Трубилина, на площади напротив здания ЗСК, в скверах им. 80-летия образования Краснодарского края, им. Леонарда Гатова, «Субботний» и «Пограничников», а также на площади перед кинотеатром «Болгария».