Стало известно, как украсят Краснодар к Новому году

К Новому году площади и скверы Краснодара украсят девять искусственных елок. Их планируют установить с 25 по 15 декабря, а убрать в период с 15 по 21 января, рассказали в мэрии.
Главная городская елка высотой 22 метра традиционно расположится на площади у театра драмы.
«В этом году, помимо шаров, снежинок и бус, ее дополнят новой гирляндой и новыми игрушками в виде снеговиков, избушек и щелкунчиков», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
19-метровая ель появится перед зданием краевой администрации, еще семь 15-метровых новогодних елок установят на пересечение улиц Красных Партизан и им. Трубилина, на площади напротив здания ЗСК, в скверах им. 80-летия образования Краснодарского края, им. Леонарда Гатова, «Субботний» и «Пограничников», а также на площади перед кинотеатром «Болгария».
Новогодние елки появятся и на территории торговых и торгово-развлекательных центров. Кроме того, по всей длине улицы Красной установят праздничные светоотражающие панели. Всего их будет 130 штук.
Ранее стало известно, что первая елочная ярмарка в Краснодаре заработает 1 декабря.