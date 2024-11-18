Мощный вынос тропического воздуха повлияет на погоду в Пермском крае

«В понедельник столбик термометра поднимется до 0…+2°С. В восточной и северной частях региона вероятны мокрый снег и дождь. Порывы ветра будут достигать в Перми скорости 13 метров в секунду. Во вторник погода почти не изменится. Лишь ветер ослабеет до 3−8 метров в секунду. В среду ожидается мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около 0°. Ветер практически стихнет», — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. В четверг похолодает до −1…-3°С (на севере столбик термометра может упасть до −10°С), не исключены прояснения. В пятницу ветер усилится, осадков почти не будет, температура воздуха будет на уровне 0…-3°С (на северо-западе потеплеет до +2°С).