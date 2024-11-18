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Мощный вынос тропического воздуха повлияет на погоду в Пермском крае

Вслед за первой оттепелью придёт вторая.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

Эксперт Андрей Шихов сообщил, что на погоду в Пермском крае повлияет мощный вынос тропического воздуха.

Специалист дал прогноз на 18—24 ноября. По его словам, окончание аномально тёплого периода пока не просматривается. Неделя с 18 по 24 ноября будет теплее нормы на 6−8°С. Первая оттепель началась 17 ноября и связана с выносом тепла с Северной Атлантики. Причиной второй станет поток воздуха из района Чёрного моря с 21 ноября.

Осадков на юге и в центральной части региона будет меньше нормы, на севере — больше. Возможны дождь, мокрый снег, морось.

«В понедельник столбик термометра поднимется до 0…+2°С. В восточной и северной частях региона вероятны мокрый снег и дождь. Порывы ветра будут достигать в Перми скорости 13 метров в секунду. Во вторник погода почти не изменится. Лишь ветер ослабеет до 3−8 метров в секунду. В среду ожидается мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около 0°. Ветер практически стихнет», — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. В четверг похолодает до −1…-3°С (на севере столбик термометра может упасть до −10°С), не исключены прояснения. В пятницу ветер усилится, осадков почти не будет, температура воздуха будет на уровне 0…-3°С (на северо-западе потеплеет до +2°С).

В выходные влияние затока тепла может усилиться. Тогда температура воздуха поднимется до +2…+4°С.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае зима ожидается теплее нормы на 2−3°С. Об этом сообщил эксперт Андрей Шихов. Каких-либо температурных рекордов от зимы ждать не стоит, считает специалист.