В ростовском зоопарке карликовый бегемот Найма отметила день рождения

В ростовском зоопарке в воскресенье, 17 ноября, карликового бегемота Найму поздравили с днем рождения. Об этом зоопарк сообщил в своих социальных сетях.
Самке карликового бегемота Найме исполнилось восемь лет. Сама именинница родом из датского города Ольборга. Шесть лет назад ее передали в ростовский зоопарк по программе размножения исчезающих видов.
По словам сотрудников зоопарка, Найма очень игрива. А еще любит играть со струями воды, которые наполняют ее бассейн, и с мячами.
В честь праздника бегемоту сделали торт из травы и овощей. Зоологи аккуратно выложили траву в форме круга, а сверху положили нарезанные кубиками овощи. Чтобы придать торту более праздничный вид, из моркови была выложена надпись «8 лет».
— Мы любим нашу толстокожую, но нежную красавицу и делаем все, чтобы ее жизнь в зоопарке была безопасной, — отметили в зоосаде.