Главные новости 18 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 ноября 2024 года.
США дали разрешение Украине наносить удары по России ракетами ATACMS, но с условием
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, но с ограничением: удары допускаются только по Курской области. Решение объясняется участием в боевых действиях войск КНДР. Вашингтон таким образом «сдерживает» Пхеньян.
Вслед за США еще две страны НАТО разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты
Франция и Великобритания позволили Киеву наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Об этом сообщило издание Figaro. При этом стало известно, что США могут не санкционировать применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для обстрела регионов РФ.
Илон Маск спрогнозировал ответный удар Москвы на использование дальнобойного оружия США Украиной
Американский миллиардер Илон Маск считает, что в случае удара Киевом по российской территории американским дальнобойным оружием Москва даст зеркальный ответ.
Пять регионов России подверглись атаке украинских БПЛА
В ночь на 18 ноября средства ПВО нейтрализовали 59 беспилотников ВСУ над территорией пяти регионов РФ. Минобороны России сообщили, что БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Московской и Тульской областями.
Аномальное тепло наблюдается на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке
В ряде регионов России за Уралом установилась аномальная погода — температура воздуха превышает климатическую норму на 15−20 градусов. Нетипично теплый ноябрь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил переносом воздушных масс из Атлантики.