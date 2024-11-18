Залпы салюта напугали жителей Нижнего Новгорода в ночь на 18 ноября

Жителей нижегородских многоэтажек напугали залпы салюта в ночь на 18 ноября. Неизвестные решили устроить праздник в полночь прямо между домами. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
По словам местные жителей, любители пиротехники разбудили многих нижегородцев. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В результате горожане вызвали полицию. Сотрудники МВД уже задержали компанию, которая решила запустить салют посреди ночи.
Ранее мы писали, что звуки стрельбы напугали жителей Сормовского района вечером 31 октября. Они были слышны рядом с «Военным городком».