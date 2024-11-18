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В Краснодарском крае за сутки родилось 80 детей

37 девочек и 43 мальчика родились на Кубани за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае за минувшие сутки родилось 80 малышей. Среди них 37 девочек и 43 мальчика, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

В краевой столице появилось 48 новорожденных, в Анапе — пять, в Новороссийске — девять.

«По одному малышу появились на свет в Ленинградском, Новопокровском и Каневском районах. Три малыша родились в Лабинском районе», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.

Он поздравил родителей с рождением малышей и пожелал детям расти здоровыми, крепкими и счастливыми.