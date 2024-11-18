Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области во вторник температура будет колебаться от −10 до +2 градусов

Осадков в этот день не ожидается.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завтра ожидается резкий температурный скачок. После ночных минусовых температур столбик термометра поднимется до +2 градусов. О том, какая будет погода в Омске 19 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха составит −5…-10 градусов, местами столбик термометра поднимется до 0. На дорогах гололедица. Днем ожидается незначительное потепление до −3…+2 градусов. Порывы ветра достигнут 5−10 м/с.

Ранее мы писали, что омичи столкнутся с резкими температурными перепадами в начале этой недели.