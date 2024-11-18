В Уфе водитель легковушки врезался в бетонное ограждение: пострадала девушка

Минувшей ночью в Уфе произошла серьезная авария, в которой пострадала молодая девушка. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в ЛЭП и бетонное ограждение.