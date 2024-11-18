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В Уфе водитель легковушки врезался в бетонное ограждение: пострадала девушка

24-летнюю девушку госпитализировали после серьезной аварии.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в Уфе произошла серьезная авария, в которой пострадала молодая девушка. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в ЛЭП и бетонное ограждение.

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка. Она с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

По факту случившегося начато разбирательство.

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