В Уфе водитель легковушки врезался в бетонное ограждение: пострадала девушка

Минувшей ночью в Уфе произошла серьезная авария, в которой пострадала молодая девушка. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в ЛЭП и бетонное ограждение.
В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка. Она с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.
По факту случившегося начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.