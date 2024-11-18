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В Бахчисарае выдали уже около 200 льготных земельных участков

Люди активно застраивают эту землю.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день в Бахчисарае выдали уже около 200 льготных земельных участков. Об этом «Крым 24» сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.

По его словам, в настоящее время активно достраивается новый 9-й микрорайон. Как пояснил градоначальник, эту территорию выделили специально для льготников.

«На сегодняшний момент у нас нет очереди. Раздали уже порядка 200 участков».

отметил Скобликов

Руководитель администрации добавил, что сейчас люди активно застраивают эту землю. По его словам, скоро власти Бахчисарая займутся грейдированием дорог в этом микрорайоне.