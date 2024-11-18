На сегодняшний день в Бахчисарае выдали уже около 200 льготных земельных участков. Об этом «Крым 24» сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.
По его словам, в настоящее время активно достраивается новый 9-й микрорайон. Как пояснил градоначальник, эту территорию выделили специально для льготников.
«На сегодняшний момент у нас нет очереди. Раздали уже порядка 200 участков».
Руководитель администрации добавил, что сейчас люди активно застраивают эту землю. По его словам, скоро власти Бахчисарая займутся грейдированием дорог в этом микрорайоне.