Массовые отключения света ждут ростовчан с 18 по 22 ноября

Масштабные отключения электроэнергии, затрагивающие значительное количество жилых домов и улиц запланированы в Ростове-на-Дону. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на электросетях.
Так, 18 ноября, без света с 9:00 до 17:00 будут жители в пределах домов № 31−41, 41/1, 53, 59, 65, 71 на проспекте Стачки, № 1, Севанской, № 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б на улице Королева, Амиряна, № 14 на Плеханова и 1/41 на Кулагина, № 21−47, 20−44, а также на улицах Ленинаканской,№ 2−20 на Вологодской, Патканяна, и в переулке Дубовском.
С 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет на Коккинаки (№ 1−15, 2−8), Коллективной (дома № 1−27, 2−32), Водопьянова (№ 1−13, 2−10), Чкалова (№ 1−41, 2−48), Слепнева (№ 1−7), Леваневского (№ 1−23, 2−32).
С 11:00 до 15:00 энергоснабжение прекратится в домах № 114−122, 119−125 на улице Социалистической.
Во вторник коммуникации с 9:00 до 12:00 не будет в пределах улицы Плеханова, 1А, Литвинова, 4 и проспекте Стачки, 27А, 33.
С 13:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать на Стачки, 27, 27/2, Плеханова, 12, Батуринской, 2−8, Литвинова, 8/1.
С 9:00 до 17:00 без света будут дома на Чувашском, в переулке Пролесском (№ 1−87, 2−64), на проспекте 40 лет Победы (дома № 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6), Втором переулке (№ 87−135, 72−136), Хабаровском (№ 53−93, 32−84), Андижанском (№ 1−31), Верхоянском (№ 11−27, 48, 60), Пятигорском (№ 13−15, 12−14).
А также на улицах Шатоевской, Белгородской, 35−45, Писемского, 17−29, 26−38, Мечникова, 31А, 31/106, 40−52, 72−108,Передовой, 1−5, Павленко, 34А, Дранко, 1−13, 2−10, Турксибской, 51−71, 36−70, Стальского, 1−41, Курганной, 44/1, Терской, Лескова; 21−31; Фадеева, 25−39,24−36.
В среду с 9:00 до 17:00 отключение затронет улицы Батуринская (дома 7−9), Курортная (дом 6), Интернациональная (дом 4), проспект Стачки (дом 25/1), переулок Приволжский (дома 4−40, 1−13, 3, 4−6, 12−22), Текучева (дом 37), Варфоломеева (дома 15−103, 32−128), Первый переулок (дома 1−39, 2−40), Черепахина (дома 33−91, 16−94), Катаева (дома 67−185, 46−146), Малюгиной (дома 3−13, 21−83, 4−68), Филимоновская (дома 1−19, 35−37, 2−18), Второй переулок (дома 1−21, 2−16), Эстонская (дома 1−49), Сиверса (дома 21, 25А, 12Е, 14−16, 22, 24, 28А, 30), переулок Ученический (дома 1−23, 2−20), переулок Скрыпника (дома 1−23, 2−28), Миронова (дома 2А, 2 В, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2), Народного Ополчения (дом 65), Ленина (дома 114−130, 187−207), Врубовая (дома 59−79), Подольская, Центральная, Огарева, Рылеева, Пешкова.
21 ноября с 9:00 до 16:00 без электричества будут ростовчане на улице Станиславского 8А, 10/11−13.
С 9:00 до 17:00 улица Ленина (дома 132−206, 211−215), Врубовая (дома 81−95) и Суржинская (дома 20−28, 27−37).
С 12:00 до 16:00 улица Курортная (дома 1−21, 2−22), Интернациональная (дом 8А), Батуринская (дома ½, 11/14), 1-я Володарского (дом 9), 2-я Володарского (дом 83), Литвинова (дома 5−19, 15А, 17А, 21/7), Горбачева (дома 20−40, 45−71), проспект Стачки (дом 33).
В пятницу, 22 ноября свет отключат с 9:00 до 16:00 в переулках Дербентский, 1−11, 2−14,Суржский, 1−13, 2−14,Клязьминский, 1−19, 10−20 и на улицах 1-я Киргизская, 114−124, 85−89, 2-я Киргизская, 84, 85, Станиславского, 8А, 10/11−13.
С 9:00 до 17:00 свет погаснет в пределах переулков Днепровский, 77−105, 76−108/1, 103/18, Беломорский, 65−103, а также на улице Украинская, 21−25.
Жителям указанных адресов рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, обеспечить сохранность продуктов, которые могут испортиться, и учитывать временные неудобства, связанные с отсутствием электроэнергии.