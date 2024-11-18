Массовые отключения света ждут ростовчан с 18 по 22 ноября

Так, 18 ноября, без света с 9:00 до 17:00 будут жители в пределах домов № 31−41, 41/1, 53, 59, 65, 71 на проспекте Стачки, № 1, Севанской, № 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б на улице Королева, Амиряна, № 14 на Плеханова и 1/41 на Кулагина, № 21−47, 20−44, а также на улицах Ленинаканской,№ 2−20 на Вологодской, Патканяна, и в переулке Дубовском.