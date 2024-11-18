К этому нельзя привыкнуть: В Кишиневе снова не будет света целый день — сообщаем адреса

Некоторые жители Буюкан и Чекан останутся сегодня без света.
О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Г. Александреску, 1−3, 3/1, 4, 9V, 11, 13, 13A, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19/2, В. Лупу, 9, 17J, 19, 21, 21/2, 23, 23B, 25, 27, 28, 29, 33, 33/2, 9999 — частично с 09:40 до 17:00.
Примэверий, 25, Ш. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2, 2A, 2B, 2/1, 2/2, ⅖, 4−10, 10A, 10/1, 12A, 14A, 14V, 16, 16A, 18, 18/3, 18/4, 20 — частично с 09:50 до 17:00.
Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3 — с 09:00 до 17:00.
Каля Ешилор, 30, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
Отоваска, 18−20, 25/1, 26, 27A, Узинелор, 12, 12/6, 19−21, 21B, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23a, 23/1, 27, 123, Варница, 2 — с 09:00 до 17:00.