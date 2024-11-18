К этому нельзя привыкнуть: В Кишиневе снова не будет света целый день — сообщаем адреса

Г. Александреску, 1−3, 3/1, 4, 9V, 11, 13, 13A, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19/2, В. Лупу, 9, 17J, 19, 21, 21/2, 23, 23B, 25, 27, 28, 29, 33, 33/2, 9999 — частично с 09:40 до 17:00.