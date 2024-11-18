В Ростове без вести пропал 20-летний парень

В Ростове-на-Дону без вести пропал 20-летний парень. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Владислав Агеев вышел из дома 15 ноября. С того дня информации о его местонахождении нет. 20-летний юноша не выходит на связь уже несколько дней. Друзья также не знают, где он может находиться. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.
Рост пропавшего парня — около 176 сантиметров. У него нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Владислав был одет в черно-синюю куртку и светлые штаны. Близкие пропавшего надеются, что найдут его живым.