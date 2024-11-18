В Ростове без вести пропал 20-летний парень

Владислав Агеев вышел из дома 15 ноября. С того дня информации о его местонахождении нет. 20-летний юноша не выходит на связь уже несколько дней. Друзья также не знают, где он может находиться. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.