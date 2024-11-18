Надбавки за работу в одной из бюджетных отраслей заметно вырастут в Беларуси

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко обратился к народу Латвии, поздравив его с национальным праздником (тут про это). Рассказывали мы и певице Наталье Подольской: уроженка Могилева приехала в Новополоцк, чтобы выступить на открытии фестиваля, но, чтобы выйти на сцену артистке пришлось самой себе колоть уколы обезболивающего (тут про это в деталях и подробностях).