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Надбавки за работу в одной из бюджетных отраслей заметно вырастут в Беларуси

В Беларуси заметно вырастут надбавки за работу в одной из бюджетных отраслей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси у ряда работников спортивной сферы вырастет зарплата. Соответствующие изменения определены постановлением Минспорта, которое опубликовано на Национальном правовом портале и касается порядка осуществления и размеров стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных названному министерству.

Новыми правилами увеличивается надбавка за работу в отрасли работникам бюджетных организаций сферы физической культуры и спорта, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого класса и (или) проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Надбавка увеличена с 30% до 45% от суммы оклада названной категории работников.

Постановление Министерства спорта и туризма Беларуси уже вступило в силу, отметим, что оно распространяет свое действие на трудовые отношения отношения, возникшие с 1 ноября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко обратился к народу Латвии, поздравив его с национальным праздником (тут про это). Рассказывали мы и певице Наталье Подольской: уроженка Могилева приехала в Новополоцк, чтобы выступить на открытии фестиваля, но, чтобы выйти на сцену артистке пришлось самой себе колоть уколы обезболивающего (тут про это в деталях и подробностях).