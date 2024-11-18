Гости Петербурга смогут стать героями зимних сказок на ярмарках города

На Московской площади гостей ждет ярмарка «Рождественские сказки», вдохновленная произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Посетители смогут увидеть дуб с ученым котом, белочку с орехами, а также тройку лошадей с санями. Оформление дополнит снежный шар и шахматные фигуры, погружающие в мир пушкинских сказок. Такая атмосфера наверняка понравится не только детям, но и взрослым.