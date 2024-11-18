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Гости Петербурга смогут стать героями зимних сказок на ярмарках города

ГАТИ дала зеленый свет организации двух ярких рождественских ярмарок, которые подарят горожанам настоящую зимнюю сказку.

Первая из них расположится на Кленовой улице. Главными аттракционами здесь станут нарядная елка, двухуровневая карусель и ледовый каток. Для любителей фотографий организаторы установят фотозоны: с котом Василием и огромными часами, идеально дополняющими зимнюю сказочную атмосферу.

На Московской площади гостей ждет ярмарка «Рождественские сказки», вдохновленная произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Посетители смогут увидеть дуб с ученым котом, белочку с орехами, а также тройку лошадей с санями. Оформление дополнит снежный шар и шахматные фигуры, погружающие в мир пушкинских сказок. Такая атмосфера наверняка понравится не только детям, но и взрослым.

Все праздничные локации будут радовать горожан до 25 января 2025 года. После этого герои и декорации отправятся на покой, завершая зимний сезон волшебства.

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