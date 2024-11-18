Лама из Бурятии героически погиб в зоне СВО

Баир Дармаев, лама из Бурятии, героически погиб «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации МО «Иволгинский район».
Мужчина родился в селе Хилгана Баргузинского района, окончил среднюю школу, а после два года служил в военно-морском флоте.
— После срочной службы учился в ГПТУ село Могойто по специальности «Шофер-водитель». В 1999 году переехал жить в Улан-Удэ, работал ювелиром на заводе, затем прошёл переобучение на сварщика, — рассказывают в пресс-службе администрации.
В конце мая 2009 Баир Дармаев участвовал в строительстве и благоустройстве Баргузинского дацана — Дворца Богини Янжимы. В какой-то момент принял решение поступить на хуварака, после чего стал ламой.
«За ленточку» 50-летний мужчина отправился добровольцем весной 2024, погиб 23 октября. У Баира Дармаева остались отец, сестры и брат. В последний путь бойца проводили 17 ноября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Эхирит-Булагатский района героически погиб при выполнении поставленных задач.