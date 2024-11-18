Вице-премьер Беларуси Шулейко сказал, что будет с борщевым набором овощей

Заместитель председателя правительства Юрий Шулейко сказал, что будет с борщевым набором овощей в республике. Соответствующее заявление Юрий Шулейко сделал как пишет news.by, в эфире телеканала «Беларусь 1», отвечая на вопрос об обеспеченности внутреннего рынка республики картофелем свеклой, луком и морковью.
— Сразу скажу, что хватит. Абсолютно. Потому что в стране давно принят ряд программных продуктов, в которых рассчитано, сколько нужно посеять, чтобы обеспечить внутренний рынок.
Детально остановился Юрий Шулейко на вопросах, касающихся выращивания картофеля: в 2024 году аграрии посадили его меньше, чем в 2023.
— Потому что востребованность прошлых лет показывала — столько не нужно. В этом году получим порядка 990 тысяч тонн картофеля — этого предостаточно для внутреннего рынка, — отметил заместитель председателя правительства.
Также Юрий Шулейко добавил, что еще около 300 тысяч тонн картофеля предназначены экспорта.
В целом ситуация, касающаяся «борщевого набора» в республике, является устойчивой и не вызывает опасений.
— Стабилизационный фонд — наша святыня, куда мы закладываем все по списку, по тоннажу, начиная с капусты, картофеля, моркови, свеклы и др. Стабфонды фактически закончили свое формирование, — обобщил Шулейко.
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