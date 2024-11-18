Стало известно имя «Главной мамы Екатеринбурга»

Во время финальных состязаний, продолжавшихся практически семь часов, зал был полон групп поддержки, которые до последней минуты ждали оглашения результатов и болели за своих прекрасных участниц. Темой юбилейного финала организаторами была выбрана «История в деталях», и своими историями и традициями со сцены делились 48 участниц в компании детей, мужей и даже родителей. Участницы представили свои визитные карточки, семейные выступления, танцевальные и сценические показы.
«В этом году нам удалось воплотить то, о чем я давно мечтала, — это когда вместе с нашими прекрасными мамами на сцене выступает их семья практически в полном составе. И в этом году нам удалось эту мечту воплотить. Это был, пожалуй, самый трогательный момент всего конкурса, и плакала не только я, но и все присутствующие в зале. У наших мам фантастические группы поддержки, благодаря которым ты заряжаешься невероятной энергией и верой в то, что такие конкурсы нам необходимы», — комментирует финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга» организатор Марина Степура.
По признанию «Главной мамы Екатеринбурга — 2024» Елены Гоноховой, на сцене было волнительно, но за ее спиной была ее опора и поддержка: муж, дочка и сын. «Семья — это место силы, где каждый может получить поддержку и помощь. Это самое ценное, что у меня есть. Я бы никогда не стала победительницей конкурса с таким важным и громким названием без моей семьи. На конкурсе я впервые в жизни вышла на сцену, было волнительно, но с каждым последующим выходом я получала все больше наслаждения, потому что тщательно подбирала образы и чувствовала себя в них комфортно и уверенно, а в зале была моя главная группа поддержки. И когда назвали мое имя, я испытала огромную радость, счастье, огромную благодарность», — делится победительница Елена Гонохова.
Отметим, что «Главная мама» — это двухмесячный проект. Все это время участницы принимали участие в благотворительных акциях. Они встречались с маленькими пациентами Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ и передали им «коробки храбрости», работали в социальной столовой, выступили донорами крови, помогали с ремонтом школы для детей с ограниченными возможностями, создали уют в школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и помогали мамам, в одиночку воспитывающим детей с ограниченными возможностями.