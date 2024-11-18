Стало известно имя «Главной мамы Екатеринбурга»

По признанию «Главной мамы Екатеринбурга — 2024» Елены Гоноховой, на сцене было волнительно, но за ее спиной была ее опора и поддержка: муж, дочка и сын. «Семья — это место силы, где каждый может получить поддержку и помощь. Это самое ценное, что у меня есть. Я бы никогда не стала победительницей конкурса с таким важным и громким названием без моей семьи. На конкурсе я впервые в жизни вышла на сцену, было волнительно, но с каждым последующим выходом я получала все больше наслаждения, потому что тщательно подбирала образы и чувствовала себя в них комфортно и уверенно, а в зале была моя главная группа поддержки. И когда назвали мое имя, я испытала огромную радость, счастье, огромную благодарность», — делится победительница Елена Гонохова.