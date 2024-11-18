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Санврачи рассказали воронежцам о бешеных лосе и кунице

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области напоминает о высокой опасности бешенства — смертельно опасного вирусного заболевания, не имеющего сезонности.

В 2024 году в Воронежской области зарегистрировано 51 случай бешенства у животных (19 районов): 16 кошек, 17 собак, 14 лис, два случая у крупного рогатого скота и по одному — лось и куница.

Всего 125 человек пострадали в зоонозных очагах бешенства. Медицинскую помощь из-за укусов, царапин и ослюнений животных получили шесть тысяч 028 человек. 220 укусов были нанесены дикими животными.

Важно знать: В Воронежской области нет зарегистрированных случаев заболевания бешенством у людей с 2009 года. Однако Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными и обращаться за медицинской помощью при любом контакте с животными.

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