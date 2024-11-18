Санврачи рассказали воронежцам о бешеных лосе и кунице

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области напоминает о высокой опасности бешенства — смертельно опасного вирусного заболевания, не имеющего сезонности.
В 2024 году в Воронежской области зарегистрировано 51 случай бешенства у животных (19 районов): 16 кошек, 17 собак, 14 лис, два случая у крупного рогатого скота и по одному — лось и куница.
Всего 125 человек пострадали в зоонозных очагах бешенства. Медицинскую помощь из-за укусов, царапин и ослюнений животных получили шесть тысяч 028 человек. 220 укусов были нанесены дикими животными.
Важно знать: В Воронежской области нет зарегистрированных случаев заболевания бешенством у людей с 2009 года. Однако Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными и обращаться за медицинской помощью при любом контакте с животными.