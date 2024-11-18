Выставку подбитой техники НАТО в Казани посетили свыше 100,8 тысячи человек

В столице Татарстана на площади у Центрального стадиона продолжает работу передвижная выставка военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа». С момента открытия ее гостями стали 100 тысяч 897 человек.
Наибольшее число посетителей — 31 тыс. 411 человек — побывали на выставке в воскресенье, 17 ноября. А в субботу, 16 ноября, экспонаты осмотрели 26 тыс. 966 человек. Напомним, в день открытия выставки ее посетили почти 13 тысяч человек: школьники и студенты, представители различных общественных организаций, горожане, приехавшие послушать рассказы участников специальной военной операции.
Выставка подбитой техники НАТО включает 14 крупномерных экспонатов: американскую, британскую, немецкую, турецкую, австрийскую и украинскую технику, а также японские внедорожники, которые были захвачены на Донецком и Авдеевском направлениях в зоне проведения СВО.
Все экспонаты сопровождаются стендами с QR-кодами, с помощью которых можно увидеть видео с моментом поражения техники. Кроме того, военнослужащие рассказывают всем желающим об основных тактико-технических характеристиках машин.
На площадке также расположили три шатра. Один из них посвятили стрелковому оружию, где представили более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В еще одной палатке работают симуляторы по управлению беспилотными летательными аппаратами. В другом шатре посетители могут заключить контракт на военную службу.
Напомним, работа выставки передвижной выставки военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» продлится до 19 ноября включительно, вход свободный. Посетители могут ознакомиться с военной техникой ежедневно с 10:00 до 16:00.