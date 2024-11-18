Выставку подбитой техники НАТО в Казани посетили свыше 100,8 тысячи человек

На площадке также расположили три шатра. Один из них посвятили стрелковому оружию, где представили более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В еще одной палатке работают симуляторы по управлению беспилотными летательными аппаратами. В другом шатре посетители могут заключить контракт на военную службу.