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Выставку подбитой техники НАТО в Казани посетили свыше 100,8 тысячи человек

Осмотреть экспонаты можно до 19 ноября включительно с 10:00 до 16:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана на площади у Центрального стадиона продолжает работу передвижная выставка военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа». С момента открытия ее гостями стали 100 тысяч 897 человек.

Наибольшее число посетителей — 31 тыс. 411 человек — побывали на выставке в воскресенье, 17 ноября. А в субботу, 16 ноября, экспонаты осмотрели 26 тыс. 966 человек. Напомним, в день открытия выставки ее посетили почти 13 тысяч человек: школьники и студенты, представители различных общественных организаций, горожане, приехавшие послушать рассказы участников специальной военной операции.

Выставка подбитой техники НАТО включает 14 крупномерных экспонатов: американскую, британскую, немецкую, турецкую, австрийскую и украинскую технику, а также японские внедорожники, которые были захвачены на Донецком и Авдеевском направлениях в зоне проведения СВО.

Все экспонаты сопровождаются стендами с QR-кодами, с помощью которых можно увидеть видео с моментом поражения техники. Кроме того, военнослужащие рассказывают всем желающим об основных тактико-технических характеристиках машин.

На площадке также расположили три шатра. Один из них посвятили стрелковому оружию, где представили более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В еще одной палатке работают симуляторы по управлению беспилотными летательными аппаратами. В другом шатре посетители могут заключить контракт на военную службу.

Напомним, работа выставки передвижной выставки военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» продлится до 19 ноября включительно, вход свободный. Посетители могут ознакомиться с военной техникой ежедневно с 10:00 до 16:00.

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