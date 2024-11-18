На Крым надвигается мощный циклон

На этой неделе в Крыму ожидаются ливни и снегопад. Об этом сообщает радио «Спутник в Крыму».
В Республике Крым на текущей неделе ожидается ухудшение погодных условий. На полуостров надвигается циклон, заявил сотрудник центра ФОБОС Евгений Тишковец.
Пик непогоды придется на четверг и воскресенье — в эти дни количество выпавших осадков достигнет критической отметки в 30−35 миллиметров. Это составит около 80% от стандартной месячной нормы, отметил специалист.
На полуострове ожидаются не только сильные дожди, но и обильные снегопады, заключил метеоролог.