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На Крым надвигается мощный циклон

На полуострове может выпасть месячная норма осадков.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°

На этой неделе в Крыму ожидаются ливни и снегопад. Об этом сообщает радио «Спутник в Крыму».

В Республике Крым на текущей неделе ожидается ухудшение погодных условий. На полуостров надвигается циклон, заявил сотрудник центра ФОБОС Евгений Тишковец.

Пик непогоды придется на четверг и воскресенье — в эти дни количество выпавших осадков достигнет критической отметки в 30−35 миллиметров. Это составит около 80% от стандартной месячной нормы, отметил специалист.

На полуострове ожидаются не только сильные дожди, но и обильные снегопады, заключил метеоролог.