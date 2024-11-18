Проверка систем оповещения населения пройдет в Краснодаре 20 и 27 ноября

В этом году в Краснодаре установили 105 новых электросирен. Устройства размещены на объектах социальной сферы, в местах массового скопления людей, а также в жилых кварталах, включая СНТ. Проверка будет проведена в два этапа: предварительное тестирование состоится 20 ноября, а окончательное — 27 ноября.



Новые сирены разработаны с учетом современных требований надежности. Сигнал передается по двум независимым каналам связи: по волоконно-оптическому кабелю и через радиосеть. В случае повреждения одного из каналов второй продолжит работу.



Модернизацию системы оповещения администрация города начала в 2023 году. Работы будут продолжаться до 2026 года, чтобы обеспечить качественное покрытие всего города.



Напомним, сигнал сирены в рамках гражданской обороны означает предупреждение об опасности. Услышав его, следует включить телевизор или радио для получения дальнейших инструкций.