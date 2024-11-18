В Самарской области открылся Всероссийский театральный фестиваль

Каждый день, с 19 по 23 ноября в 16:30 (время местное), в историческом центре Самары на площадке современного пространства КТК «Дирижабль» будут идти мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. Мастер-классы и лекции будут транслироваться онлайн в группе ВК Фестиваля.