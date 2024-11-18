В Самаре ушел из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

После этого военнослужащего направили в Германию, там он пробыл до 1956 года. За боевые заслуги Александра Башкмакова наградили медалью «За победу над Германией», а также разными юбилейными и памятными медалями. Вернувшись на родину, он работал на заводе ЗИМ вместе со своей супругой, а затем продолжил свою трудовую деятельность в ДК «Звезда».