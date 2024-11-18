В Самаре ушел из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

В воскресенье, 17 ноября, в Самаре ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Башмаков. Ему было 97 лет. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района.
«Александр Маркелович родился в солдатской слободе Командак. В октябре 1944 года в 17-летнем возрасте он был призван в ряды Советской Армии и служил в действующей армии до 1951 года», — рассказали в администрации.
После этого военнослужащего направили в Германию, там он пробыл до 1956 года. За боевые заслуги Александра Башкмакова наградили медалью «За победу над Германией», а также разными юбилейными и памятными медалями. Вернувшись на родину, он работал на заводе ЗИМ вместе со своей супругой, а затем продолжил свою трудовую деятельность в ДК «Звезда».
Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования родным и близким Александра Башмакова.