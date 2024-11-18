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В Карадагском заповеднике в Крыму создадут карбоновый полигон

Проект уже согласован.

Источник: ФГБУ «Заповедный Крым»

На территории Карадагского природного заповедника в Крыму планируют создать карбоновый полигон. Об этом «Крым 24» сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.

По ее словам, проект полигона уже согласован. Руководитель Минприроды отметила, что его реализация начнется уже в ближайшее время.

«Речь идет о том, что если в той или иной местности происходит потребление кислорода, то мы должны возобновлять этот ресурс», — пояснила глава ведомства.

Славгородская добавила, что в заповеднике создадут большой зеленый массив для производства максимального количества кислорода.

экология