В Карадагском заповеднике в Крыму создадут карбоновый полигон

На территории Карадагского природного заповедника в Крыму планируют создать карбоновый полигон. Об этом «Крым 24» сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.
По ее словам, проект полигона уже согласован. Руководитель Минприроды отметила, что его реализация начнется уже в ближайшее время.
«Речь идет о том, что если в той или иной местности происходит потребление кислорода, то мы должны возобновлять этот ресурс», — пояснила глава ведомства.
Славгородская добавила, что в заповеднике создадут большой зеленый массив для производства максимального количества кислорода.