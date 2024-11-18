С 1 января 2025 года в России вырастут штрафы за нарушение ПДД

Как сообщают «Ведомости», штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 до 45 тыс. рублей. Также изменится вилка штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500−5 тыс. рублей будет 750−7,5 тыс. рублей. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500−5тыс. рублей на 750−7,5 тыс. рублей.