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С 1 января 2025 года в России вырастут штрафы за нарушение ПДД

С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщают «Ведомости», штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 до 45 тыс. рублей. Также изменится вилка штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500−5 тыс. рублей будет 750−7,5 тыс. рублей. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500−5тыс. рублей на 750−7,5 тыс. рублей.

Штрафы предлагают поднять также за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и нарушение правил движения крупногабаритного ТС. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2,5−5 тыс. до 3,7−7,5 тыс. рублей, а среднего — с 10−20 тыс. до 15−30 тыс. рублей.

Предлагаемые поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их «со скидкой». После принятия изменений придется платить 75% от штрафа вместо 50, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней.

экономика
штрафы