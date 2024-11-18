Названо самое популярное авто у казахстанцев

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам октября текущего года достигли 21,5 тыс. ед. — на 20,1% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,3% больше по сравнению с октябрём 2023-го. Стоит отметить, что объём продаж в октябре — самый большой в текущем году.