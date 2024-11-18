Хабаровск запускает акцию #ДляСвоих_подарки_ДедаМороза для детей из Курска

Городской молодежный центр Хабаровска открыл пункт приёма подарков для тех, кто хочет внести свою лепту в создание новогоднего чуда для ребят, которые особенно нуждаются в поддержке. Акция направлена на то, чтобы сделать Новый год ярким и волшебным для детей и подростков, у которых нет возможности праздновать в привычной обстановке.