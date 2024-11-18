Хабаровск запускает акцию #ДляСвоих_подарки_ДедаМороза для детей из Курска

18 ноября в Хабаровске стартовала городская социальная акция #ДляСвоих_подарки_ДедаМороза, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».
Она приурочена ко Дню рождения Деда Мороза, который в этом году вдохновил горожан на добрые поступки. В рамках акции жители Хабаровска смогут стать волшебниками для детей и молодежи из Курска, подарив им новогодние подарки.
Городской молодежный центр Хабаровска открыл пункт приёма подарков для тех, кто хочет внести свою лепту в создание новогоднего чуда для ребят, которые особенно нуждаются в поддержке. Акция направлена на то, чтобы сделать Новый год ярким и волшебным для детей и подростков, у которых нет возможности праздновать в привычной обстановке.
Новый год — это не только семейные праздники, но и время дарить радость тем, кто этого особенно нуждается. В Курске живут дети, для которых эти подарки станут настоящим чудом.
Участие в акции можно принять, предоставив новогодние подарки, которые принесут радость и уют: игрушки, канцелярия, книги, сладости и другие вещи, которые смогут порадовать детей. Подарки принимаются в пункте на улице Ленина, 85 (5 этаж), с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30.
Акция продлится до 13 декабря, и все желающие смогут присоединиться в любой рабочий день.