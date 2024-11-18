18,5% жителей Иркутской области получают зарплату в размере более 100 тысяч

Иркутская область заняла 17 место в рейтинге. 18,5% населения получают зарплату в размере более 100 тысяч рублей. В это же время доля тех, кто получает меньше 30 тысяч — 11,8%. Согласно исследованию, зарплаты варьируются от 39 до 88 тысяч рублей.