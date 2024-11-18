18,5% жителей Иркутской области получают зарплату в размере более 100 тысяч

На рынке труда в России в 2024 отмечается кадровый дефицит. Из-за повышенной конкуренции между работодателями увеличивается уровень зарплат. «РИА Новости» провели исследование и выявили, в каких регионах труд оплачивается лучше всего.
Иркутская область заняла 17 место в рейтинге. 18,5% населения получают зарплату в размере более 100 тысяч рублей. В это же время доля тех, кто получает меньше 30 тысяч — 11,8%. Согласно исследованию, зарплаты варьируются от 39 до 88 тысяч рублей.
— Лидером среди регионов с высокими зарплатами на протяжении последних лет остается Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей в месяц. Большая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Калмыкии, Чечне и Ингушетии, — отмечено в исследовании.
Кстати, в стране номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2023 по август 2024 составила 72 тысячи рублей в месяц, что на 18,2% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дефицитов кадров сохраняется в Приангарье. В октябре 2024 конкуренция в регионе составила 3,8 резюме на вакансию (при этом норма от четырех до 7,9 резюме). Аналитики пришли к выводу, что показатель постепенно приходит в норму.