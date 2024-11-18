Антибиотики постепенно перестают работать. Какие альтернативы существуют?

До того, как открыли антибиотики, люди массово умирали от инфекций. Многие болезни и медицинские процедуры, которые сегодня считаются безобидными, унесли миллионы человеческих жизней. Однако с приходом антибиотиков все изменилось. В результате средство стали применять повсеместно. Сегодня антибиотики добавляют в корма для животных, используют для выращивания растений, ну и, конечно, для лечения болезней. Некоторые и вовсе воспринимают их как простые таблетки, которые можно купить по рекомендации друга, чтобы вылечиться от легкой простуды. Такое отношение к лекарству привело к тому, что антибиотики стали терять эффективность: многие бактерии, которые раньше умирали после контакта с лечебной плесенью (именно из плесени добывали первые антибиотики), теперь вовсе на нее не реагируют.