Туманы, метели и осадки: прогноз погоды по Казахстану на 19−21 ноября

На большей части территории Казахстана будут наблюдаться осадки: дождь и снег. В северных регионах и вовсе возможны метели. Погода останется пасмурной.
21 ноября:
Западные и северо-западные районы страны окажутся под влиянием обширного антициклона. Осадков не ожидается.
Также по стране прогнозируют туманы и порывистый ветер.
«Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется».
Ранее метеорологи в 13 областях Казахстана на 18 ноября объявили штормовое предупреждение.
Кроме того, синоптики уже рассказали, какой будет зима в стране. По данным метеорологов, температурный режим ожидается в пределах климатической нормы. Детально ознакомиться с зимним прогнозом следует по этой ссылке.