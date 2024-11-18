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Туманы, метели и осадки: прогноз погоды по Казахстану на 19−21 ноября

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по стране на 19—21 ноября 2024 года. По данным специалистов, сохранится неустойчивый характер погоды, вызванный смещением очередного северо-западного циклона. Он принесет дождь со снегом, а также гололедные явления, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Zakon.kz

19—20 ноября:

На большей части территории Казахстана будут наблюдаться осадки: дождь и снег. В северных регионах и вовсе возможны метели. Погода останется пасмурной.

21 ноября:

Западные и северо-западные районы страны окажутся под влиянием обширного антициклона. Осадков не ожидается.

Также по стране прогнозируют туманы и порывистый ветер.

«Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется».

Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Ранее метеорологи в 13 областях Казахстана на 18 ноября объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптики уже рассказали, какой будет зима в стране. По данным метеорологов, температурный режим ожидается в пределах климатической нормы. Детально ознакомиться с зимним прогнозом следует по этой ссылке.