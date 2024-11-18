Детскую больницу Нижнекамска пополнили 19 врачей, укомплектованность кадрами — 51%

Среди них и важные узкие специалисты: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-оториноларинголог. Укомплектованность врачами на сегодня составляет 51,5%, средним медперсоналом — 67,8%. На деловом понедельнике главврач НДРБ с ПЦ Алексей Толстиков отметил, что кадровая политика сейчас представляет собой ключевой момент и ей уделяется особое внимание.