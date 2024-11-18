Морозы до −45 градусов! Синоптики честно рассказали, какой будет погода в Иркутске в декабре 2024

Прошло уже больше половины ноября, а на уличных термометрах до сих пор днем видим положительные температуры. Когда же придет настоящая зима? Насколько суровой она будет? Придется ли сибирякам расплачиваться за такую теплую осень? Синоптики честно рассказали, что принесет погода в Иркутске в декабре 2024.
Погода в Иркутске в декабре 2024.
Пока иркутяне ждут календарную зиму (осталось всего каких-то пару недель), климатическая, по данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, уже наступила. Да, позже, чем обычно, но пришла. Определяется зима климатическая, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже ноля. На юге региона это случилось в начале ноября.
— Несмотря на то, что первая декада ноября казалось нам достаточно теплая и температурные прогревы были до + 7 градусов, тем не менее, уже 2 ноября в южных районах был совершен переход на зимний период, — рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Пока условия зимнего периода достаточно мягкие и, можно сказать, что в южных, центральных и западных районах зима себя еще толком не проявляла.
Метеорологи отмечают, что год этот, в общем и целом, особенный. Начало было холодным, а после были прекрасные теплые лето и осень. Вот и погода в Иркутске в декабре 2024 будет снова не такая, как привыкли сибиряки. Синоптики обещают даже оттепели! Но обо всем по порядку.
Погода в Иркутске в декабре 2024: оттепели.
— Согласно предварительному прогнозу погода в декабре окажется для данного времени теплая с частым выпадением осадков, — говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Их количество в декабре превысит средние многолетние значения. Снегопады ожидаются от слабых до обильных, но в большинстве дней.
При этом холодов в декабре все же не избежать. Большую часть месяца предстоит жить с умеренно морозной погодой. Днем по области будет от −11 …-13 до −17…-19. Еще ниже показатели прогнозируются в северных и верхнеленских районах — до −20…-25 градусов. Таковы температуры основного фона, менять которые смогут только теплые или холодные массы, заходящие в Приангарье.
— Вторжения теплых воздушных масс проявится волнами потеплений, — рассказывает Наталья Домбровская. — Мы ожидаем потепление во второй половине первой и второй декаде месяца (примерно 5−10 и 15−20 числа, но даты могут сдвигаться — прим. авт.). В это время дневные температуры поднимутся на севере региона и в верхлененских районах до −10…-15 градусов, в других территориях до −5…-10 градусов. В отдельных районах во время потепления ожидаем слабоинтенсивные оттепели.
Морозней, разумеется, будет в ночные часы. По ночам в Иркутской области столбики уличных термометров станут в декабре колебаться от −12…-17 градусов до −19… −24. На севере — холоднее.
Погода в Иркутске в декабре 2024: похолодание.
Зимой без морозов все же никуда и природа решит напомнить сибирякам об этом с 10 по 15 декабря (даты примерные).
— Интенсивную волну похолодания ждем в первой половине второй декады месяца, — говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Дневные температуры в это время понизятся до −20…-25 градусов, местами до −30…- 35 градусов. В Катангском районе похолодает до −39 градусов. Ночные или минимальные температуры в этот период составят −30…-35 градусов, местами −40…-45.
Как хорошо, что похолодание это не затянется надолго — максимум дней 5. В итоге, по данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха в декабре по области окажется −12…-18 градусов, в северных районах −22…-28 — это выше многолетних значений на 1 градус. Но совсем другая картина прогнозируется в Катангском районе, там средняя температуры первого зимнего месяца предварительно −33 градуса — это ниже нормы на 1 градус.
Такой будет погода в Иркутске в декабре 2024, а пока продолжаем радоваться ноябрьскому теплу — на этой неделе днем за окном все еще плюс. Правда, не все семь дней — прогноз на неделю с 18 по 24 ноября здесь.