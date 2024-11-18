Морозы до −45 градусов! Синоптики честно рассказали, какой будет погода в Иркутске в декабре 2024

— Несмотря на то, что первая декада ноября казалось нам достаточно теплая и температурные прогревы были до + 7 градусов, тем не менее, уже 2 ноября в южных районах был совершен переход на зимний период, — рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Пока условия зимнего периода достаточно мягкие и, можно сказать, что в южных, центральных и западных районах зима себя еще толком не проявляла.