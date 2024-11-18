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Подрядчик в Иркутской области заплатит 2,6 млн за незаконно полученную землю

Администрация предоставила землю без проведения торгов и до заключения контракта.

Источник: Комсомольская правда

Подрядчика из Иркутской области оштрафовали на 2,6 млн после проверки прокуратуры. Известно, что еще в декабре 2020 года с организацией заключили контракт на покупку в собственность района здания дошкольного учреждения в селе Буреть Боханского района.

— Его стоимость 123 млн рублей в рамках национального проекта «Демография». До заключения контракта администрация муниципального образования незаконно предоставила подрядчику без проведения торгов земельный участок и проектно-сметную документацию на строительство этого соцобъекта, — поделились в надзорном ведомстве.

После проверки правоохранители завели дело об административном правонарушении, после его рассмотрения подрядчика обязали заплатить штраф в более чем 2,6 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что заключенный из Братского района попался на телефонном мошенничестве. Он звонил случайным людям, и используя ухищрения выманивал деньги.